أمانة بغداد تعلن إزالة 15 داراً متجاوزة في الدورة

2019/07/16 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، ازالة خمس عشرة دارا متجاوزة في العاصمة.

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