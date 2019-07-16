2019/07/16 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xUqo8bgDNGI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حزب الكوملة .. حزب كردي ايراني معارض يؤرق الحرس الثوري !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حزب الكوملة .. حزب كردي ايراني معارض يؤرق الحرس الثوري !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).