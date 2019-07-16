2019/07/16 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال ٤٥ مخالفاً لقانون الإقامة.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت مفارز قسم الأبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة، من القاء القبض على ٤٥ مخالفا لقانون الإقامة”.واضافت الوزارة، أن “هذه العملية تمت بمتابعة مستمرة في منطقة الشعلة شمال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تعلن اعتقال ٤٥ مخالفاً لقانون الإقامة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعلن اعتقال ٤٥ مخالفاً لقانون الإقامة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعلن اعتقال ٤٥ مخالفاً لقانون الإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).