اندلاع حريق في مبنى قيد الانشاء في الحارثية ببغداد

2019/07/16 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد افاد مصدر محلي، الثلاثاء، باندلاع حريق في مبنى قيد الانشاء في منطقة الحارثية ببغداد.وذكر المصدر لـ /المعلومة/، ان “حريقا اندلع في مبنى قيد الانشاء ضمن منطقة الحارثية وبالقرب من مول بغداد”.واضاف ان “الحريق لم تسفر عنه اي اصابات بشرية تذكر، حيث هرعت فرق الاطفاء لاخماد النيران والتحقيق لمعرفة اسباب الحريق”.انتهى […]

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