2019/07/16 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مراقبة الطائرات وهي تمر في سماء خورفكان إلى كونها أول إماراتية تقود طائرة “إيرباص A380” وهي في السادسة والعشرين من عمرها.هذه عائشة المنصوري، التي تحولت ليس فقط إلى نموذج للفتيات الإماراتيات، بل لجميع الفتيات في العالم اللواتي يرغبن في التحليق إلى أعالي قمم النجاح.وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائشة المنصوري أول إماراتية تقود أكبر طائرة في العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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