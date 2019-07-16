2019/07/16 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن شركة سيمنز الألمانية العالمية وعدت الحكومة بتحقيق زيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، أن” شركة سيمنز الألمانية العالمية طمأنت الحكومة العراقية بتحقيق إنتاجية اكبر للطاقة في الأشهر المقبلة”.ومن جانب أخر أكد عبد المهدي أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي: شركة سيمنز وعدت بزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة المركز الخبري الوطني.

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