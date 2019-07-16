العبادي يكشف عن انقلاب في مؤتمر حزب الدعوة الاسلامية

2019/07/16 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي عن حدوث انقلاب في مؤتمر حزب الدعوة الاسلامية الذي عقد في الـ13 من تموز الجاري بكربلاء المقدسة.

هذا ما اكده زعيم ائتلاف النصر العبادي خلال برنامج {كالوس} الذي سيعرض في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على قناة الفرات الفضائية.



وقال العبادي لـ{كالوس} ان" الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي لم يلتزم بتعهد خطي في عدم الترشح".ا

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