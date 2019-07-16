السعودية تقرر فتح منف عرعر طوال العام امام المعتمرين العراقيين

2019/07/16 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية حسين اليساري انطلاق الرحلات البرية للحجاج العراقيين عبر منفذ عرعر، كاشفاً عن قرار المملكة السعودية بإبقاءه مفتوحا طوال العام امام المعتمرين.

وذكر اليساري في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه " في الوقت الذي نبارك فيه انطلاق أولى الرحلات البرية للحجاج العراقيين لأداء فريضة الحج من منفذ عرعر الحدودي فإنني آبارك للشعب العراقي واتقدم بالشكر والثناء الى المملكة العربية السعودية الشقيقة على قرار إبقاء هذا المنفذ مفتوحا طوال السنة أمام المعتمرين العراقيين ".واشار الى ان" هذا القرار المهم والإيجابي يؤكد لنا حرص المملكة السعودية الشقيقة على تقوية وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والذي سيكون له تاثيرات إيجابية كبيرة على حركة المعتمرين وزيادة إعدادهم وتسهيل سفرهم براً بأقصر مدة وأقل التكاليف".وشدد على ان " اللجنة تقدم شكرها وامتنانها وتقديرها للمملكة لاستجابتها لمطلب العراق بفتح هذا المنفذ الحدودي طوال ايّام السنة والذي يأتي استكمالا لموقفها الاخوي المبارك والكبير بزيادة حصة العراق هذا العام الى خمسين الف حاج

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