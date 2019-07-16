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#عاجل_الغدير | عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد إعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الأمنية

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#عاجل_الغدير | عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد إعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الأمنية

الثلاثاء 16 يوليو 2019 - 20:19

#عاجل_الغدير | عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد إعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الأمنية

#عاجل_الغدير | عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد إعلان نتائج تنظيم ارتباط الحشد بالقوات الأمنية

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