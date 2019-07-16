المنافذ تعلن موعد تطبيق الأمر الديواني الخاص بالسيطرة على دخول الادوية الى العراق

2019/07/16 | 20:51

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، موعد تنفيذ الأمر الديواني الخاص بـ"إحكام" ...





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