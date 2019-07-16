2019/07/16 | 20:54

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تعطل حركة الملاحة في مطار جيزان السعودي بعد استهدافه بعملية لسلاح الجو اليمني المسير

نفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية ،الثلاثاء، عمليات

هجومية واسعة على مطار جيزان الاقليمي. وأكد متحدث القوات المسلحة العميد ” يحيى سريع” أن سلاح الجو

المسير نفذ عمليات واسعة على مطار جيزان الاقليمي بعدد من طائرات قاصف

2k أصابت أهدافها بدقة عالية. وأوضح العميد سريع أن العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار،

وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

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