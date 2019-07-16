2019/07/16 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، الثلاثاء، أصحاب العجلات الخالية من اللوحات المرورية إلى مراجعة المواقع المرورية من أجل تثبيت لوحاتهم، مبيناً أن أغلب اللوحات موجودة في المواقع.وقال الخفاجي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “أغلب اللوحات المرورية تمت طباعتها وهي موجودة في المواقع المرورية”.ودعا الخفاجي، أصحاب السيارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تدعو أصحاب العجلات الخالية من اللوحات إلى مراجعة المواقع المرورية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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