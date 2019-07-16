2019/07/16 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن إحالة 10 دعاوى كمركية إلى القضاء في منفذ

طريبيل الحدودي.

وذكرت

الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شعبة البحث

والتحري في هيأة المنافذ الحدودية تمكنت من ضبط 10 شاحنات خارج الحرم الكمركي

محملة بمادة (حديد مربعة تيوب غير مغلونة) تم إنجاز معاملتها الكمركية داخل الحرم

الكمركي”.

وأضافت

أنه “تبين بعد تدقيق الأوليات الخاصة بالبضاعة تزوير في كتاب الإعفاء الصادر

من وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية – قسم الاستيراد بعد

الاستفسار منهم بكتب سرية أكدت عدم صحة كتب الإعفاء التي تم ضبطها”.

وأكدت

الهيأة أنه “تم إحالة المضبوطات وفق محضر أصولي وإقامة دعاوى قضائية بحق

المقصرين أمام قاضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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