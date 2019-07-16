الداخلية تعلن ضبط منتسب لديها متلبساً بالتزوير

2019/07/16 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

ضبطت

مديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم

الثلاثاء، ضابطاً برتبة نقيب منسوبا لأحد مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بالتزوير

والتلاعب بأوراق تحقيقية.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العملية جاءت على

خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها تورط ضابط منسوب لمديرية شرطة

بغداد، بعمليات تزوير وبالتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل مبالغ مالية”.

واضاف

ان “المفتش العام في الوزارة جمال الأسدي، وجه مديرية التحري والتحقق في

مكتبه بجمع المعلومات عن الضابط واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، ولدى تأكد

المديرية من صحة المعلومات، تم استحصال أمر قضائي بالضبط والتحري عن النقيب الذي

تم ضبطه بالجرم المشهود”، مشيرا الى ان “المديرية دونت افادته وتنظيم

محضر ضبط اصولي بالمبرزات الجرمية التي تؤيد ارتكابه لجريمته، وعرضت قضيته أمام

قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 289 من ق ع

ع.



فيما لاتزال التحقيقات مستمرة بالقضية للوقوف على ملابساتها والمتورطين

فيها”.

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