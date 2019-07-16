إعادة اصدار٤ حاويات مخالفة للضوابط في مركز كمرك ام قصر

2019/07/16 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة اصدار (٤)

حاويات مخالفة لضوابط الأستيراد.

و

قالت الهيئة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،ان “الحاويات

محملة بمواد زراعية بدون موافقات رسمية، وان اعادة الأصدار تمت حسب الإجراءات

القانونيه المعتمدة لديها ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”.





وكانت

الهيئة قد اعلنت صباح اليوم عن إتلاف أدوية ومستلزمات طبية ومواد من( العصائر

والعسل )مخالفة للقانون في ثلاث مراكز كمركية للهيئة.

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