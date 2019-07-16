2019/07/16 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توترات في الشرق الأوسط ، يخفف من أثرها استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد الإعصار باري وازدهار الإمدادات الأمريكية بفضل النفط الصخري.ومازالت الأسعار تتعرض لضغوط إذ أظهرت بيانات أمس أن النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام تباطأ إلى 6.2% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط ترتفع مع انحسار مخاوف المعروض الأمريكي واستمرار التوترات مع ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط ترتفع مع انحسار مخاوف المعروض الأمريكي واستمرار التوترات مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).