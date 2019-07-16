مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التعداد العام للسكان

2019/07/16 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون التعداد العام للسكان، اضافة الى جملة قرارات تخص الناجيات الايزيديات ووزارة التخطيط.وذكر الكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام […]

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