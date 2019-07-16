2019/07/16 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة بالمحافظة.وقالت شرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز ودوريات مركز شرطة الدغارة والسنية وغماس نفذت ممارسة أمنية واسعة للبحث عن المطلوبين للقضاء تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص والأماكن المشبوهة”.واضافت “ألقت من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 مطلوبين في الديوانية وكالة خطوة برس.

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