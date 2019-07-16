أمانة بغداد تهدم دوراً في بغداد لهذا السبب

2019/07/16 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

اعلنت امانة بغداد، يوم الثلاثاء، عن ازالة دور

متجاوزة جنوب بغداد.

وقالت الامانة في بيان إن "ملاكاتها في بلدية الدورة قامت بازالة 15

دار سكنية متجاوزة شيدت على نهر الشارع بصورة غير رسمية ضمن حي

المخابرات المحلة 848".

وأضافت أن "الازالة تمت بعد إنذارهم اكثر من مرة وعدم استجابتهم

للإنذار لتباشر كوادر بلدية الدورة بحملة لرفع وازالة الدور

المتجاوزة".

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