2019/07/16 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

أعلن مدير مرور البصرة العميد عادل الفياض، يوم الاربعاء،

عن وصول 30 الف لوحة تسجيل لمركبات الحمل والخصوصي.

وقال الفياض في تصريح صحفي، إن "مديرية المورور العامة ارسلت الى

مديرية مرور البصرة، 10 الاف لوحة تسجيل لمركبات الخصوصي و20 الف

لوحة لسيارت الحمل ".

وأكد، "ان جميع اللوحات قد تم تسجيلها بالكامل"، داعياً "كافة

المواطنين بمراجعة مكت التسجيل لغرض تثبيت لوحاتهم".

وختم حديثه، "اما لوحات سيارات الاجرة فما زالت متوفرة لدينا في

المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن وصول ٣٠ ألف لوحة تسجيل) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن وصول ٣٠ ألف لوحة تسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).