2019/07/16 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر كمين لمفارز جهاز الأمن الوطني في ناحية ابي غرق غرب الحلة، عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفتي عميد وطبيب ويمارس النصب والاحتيال على المواطنين، بحسب مراسل (واع).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: كمين للأمن الوطني يسفر عن إلقاء القبض على منتحل صفتي عميد وطبيب غرب الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: كمين للأمن الوطني يسفر عن إلقاء القبض على منتحل صفتي عميد وطبيب غرب الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).