فرق الدفاع المدني تكافح حريقا في عمارة قيد الانشاء بالحارثية

2019/07/16 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت فرق الدفاع المدني باخماد حريق شب في عمارة قيد الانشاء بمنطقة الحارثية في بغداد .وقال مصدر امني لوكالة وطن للانباءان 12 فرقة اطفاء باشرت باخماد الحريق”، مشيرا الى انه لاتوجد خسائر بشرية بل مادية فقط./انتهى

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