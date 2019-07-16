تعرف على افضل برامج حماية الحواسب من الفيروسات

2019/07/16 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت هيئة مراقبة الجودة الروسية نتائج دراسة أجرتها بالتعاون مع الجمعية الدولية لحماية حقوق المستهلك لتحديد أفضل برمجيات حماية حواسب Mac و”ويندوز” من الفيروسات الإلكترونية.وخلال الدراسة قامت المنظمتان باختبار 35 برنامجا عالميا لمكافحة الفيروسات مخصصة للحواسب، ودرست قدرات تلك البرامج في التعامل مع الفيروسات الإلكترونية الحديثة، كما عاينت خصائص سهولة الاستخدام ومقدار […]

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