2019/07/16 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ،اليوم الثلاثاء، في بغداد سفير جمهورية روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف.وقال الشيخ الأمين في تغريدة على تويتر تعليقاً على اللقاء ” تداولنا آفاق تدعيم العلاقة بين البلدين وأوضاع المنطقة والتصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودور روسيا في حل هذه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي خلال لقاءه السفير الروسي:أكدنا على موقف العراق الرسمي الرافض لصفقة القرن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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