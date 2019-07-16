غداً.. قرعة سحب الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

2019/07/16 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشهد الدور الثاني مشاركة 40 منتخباً، من بينها 34 منتخباً حجزت مقاعدها بشكل تلقائي، إلى جانب 6 منتخبات تأهلت من خلال الدور الأول.وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الثاني على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات.تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول 2019 ولغاية 9 حزيران 2020.ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تتنتقل للنافسة إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.منتخب اسود الرافدين وقع في التصنيف الثاني للقارة الصفراء، بعدما احتل المركز التاسع على القارة في تصنيف فيفا الأخير.انتهى.ص.هـ.ح.

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