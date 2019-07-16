فوزي حريري رئيساً لديوان رئاسة إقليم كردستان – فيديو

2019/07/16 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، امرا بتعيين فوزي حريري، رئيسا لديوان رئاسة الإقليم، وهو ما يمثل عودة للحريري لواجهة العمل السياسي، بعد ان تولى في مراحل سابقة، عددا من المناصب في إقليم كردستان وبغداد.

لمعرفة المزيد عن فوزي حريري نتابع هذا التقرير.

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