نفط ميسان يواصل انتصاراته في دوري الكرة الممتاز بالفوز على نفط الجنوب

2019/07/16 | 21:22

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بغداد اليوم - بغداد

واصل فريق نفط ميسان، اليوم الثلاثاء، انتصاراته بالفوز على نفط الجنوب 4-2 ،في لقاء جرى على ملعب ال...





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