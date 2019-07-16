2019/07/16 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، الثلاثاء، بان الحشد الشعبي افشل مشروع ما اسماه “الحدود الملتهبة” داخل المحافظة.وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “ داعش الارهابي كان يخطط لمشروع اثارة الاوضاع الامنية على الحدود بين العراق وإيران وتحويلها إلى أشبه بالحدود الملتهبة مستهدفا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد علماء المسلمين:الحشد الشعبي افشل مشروع الحدود الملتهبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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