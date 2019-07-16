مجلس الوزراء يقر تعديل قانون التعداد العام للسكان والمساكن

2019/07/16 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة عادل عبد المهدي.وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 .وقرر مجلس الوزراء إستثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن .[…]

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