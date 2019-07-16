مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التعداد ويستشني وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود

2019/07/16 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل قانون التعداد ومشروع قانون الناجيات الايزيديات، فيما قرار استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عبد المهدي، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع

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