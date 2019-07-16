عبد المهدي يعد بعرض قائمة لمطلوبين بملفات فساد الأسبوع المقبل .. ويؤكد اتضاح نتائج الامر الخاص بالحشد الشعبي الشهر الحالي

2019/07/16 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعرض قائمة لمطلوبين بملفات ‏فساد وهدر المال العام سيعدها مجلس مكافحة الفساد في غضون الأسبوع المقبل .‏ وقال عبد المهدي في مؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم ،و حضرته وكالة وطن للأنباء ان ” اللقاءات مع مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ودول ‏الجوار الأخرى خلال زياراتهم الى العراق ، أصبحت امرا […]

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