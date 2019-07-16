اجتماع خاص لمناقشة السيطرة على دخول الادوية عبر المنافذ الحدودية

2019/07/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت اللجنة الخاصة بتنفيذ توصيات واجراءات لجنة الامر الديواني [6] لعام 2019 ولجنة الامر الديواني [147] لعام 2018 اجتماعها الخاص بالسيطرة على دخول الادوية بدءً من المنافذ الحدودية وصولاً الى المذاخر الخاصة بالمكاتب العلمية ووزارة الصحة.

وذكر بيان لهيأة المنافذ الحدودية تلقت وكالة كل العراق الاخبارية نسخة منه اليوم ان "الاجتماع ترأسه وزير الصحة علاء الدين علوان بمشاركة رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي عضواً في اللجنة"،موضحا انه "تم الاتفاق على تطبيق ما تضمنتهُ فقرات الامرين 6 و 147 اعتباراً من 182019 وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة خلية الازمة والتي مهمتها معالجة المشاكل الآنية التي تحدث نتيجة التطبيق تكون ممثلة من وزارة الصحة وهيأة المنافذ الحدودية والكمارك والدوائر المعنية والتي لها علاقة بهذا الشأن".واضاف البيان انه "تم اعتماد الميناء الجاف [في ابو غريب] كأحد الاماكن التي يتم فيها ارسال الادوية واجراء المعاملات الكمركية في هذا المنفذ".



يذكر ان من مهام لجنه الأمر الديواني [147] لسنه 2018 والأمر الديواني [6] لسنه [2019] احكام دخول الادوية والمستلزمات الاجهزة الطبية بدء من المنافذ الحدودية وصولا إلى الصيدليات.

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