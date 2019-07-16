الحوثييون يستهدفون مطار جازان جنوب السعودية

2019/07/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أستهدفت القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، مطار جازان جنوب السعودية بعدد من طائرات K2.وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره مساء اليوم، إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جازان الإقليمي بعدد من طائرات (قاصف K2)"، مضيفاً، "أنه تمت إصابة الأهداف بدقة عالية".

وأكد، إن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، منوهاً الى ان "هذه العملية تأتي في إطار الرد على الحصار المتواصل على الشعب اليمني".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية واسعة في اليمن، يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف العربي، الذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.انتهى/س

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