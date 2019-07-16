التربية تفتح باب الإعتراض على نتائج الثالث المتوسط

2019/07/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الاعتراض على نتائج امتحانات الثالث متوسط.وقالت التربية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "تم فتح باب قبول الاعتراضات على نتائج الثالث متوسط للعام الدراسي 2018-2019".

وأعلنت وزارة التربية، أمس الإثنين، 15 تموز 2019، أن "هيئة الرأي داخل الوزارة قررت السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء إمتحانات الدور الثاني".

وأضافت، أن "نسبة النجاح للمرحلة المتوسطة هي 34.69 % اي اعلى من العام الماضي"، لافتاً الى أن "احتساب نسبة النجاح تكون ضمن نظام الامتحانات العامة، حيث تعتمد النتائج للدورين الاول والثاني لتكون ناتج النسبة النهائية".انتهى/س

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