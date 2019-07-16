الجيش اليمني واللجان يعلنون استهداف مطار جيزان جنوب السعودية

2019/07/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره مساء اليوم، إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات (قاصف K2)".وأضاف سريع أنه "تمت إصابة الأهداف بدقة عالية، مشيرا الى أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".انتهى.ص.هـ.ح.

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