مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التعداد العام للسكان والمساكن

2019/07/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عبد المهدي، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام […]

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