إتلاف بضاعة تجاوزت التعليمات والضوابط بتاريخ الانتاج في منفذ سفوان الحدودي

2019/07/16 | 21:53

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اتلاف بضاعة تجاوزت التعليمات والضوابط في تاريخ الانتا...





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