ترامب يكشف عن إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران

2019/07/16 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ترامب في تصريح أدلى به خلال اجتماع للحكومة الأمريكية، إنه "تم تحقيق تقدم كبير في ما يخص إيران".وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية".وأوضح ترامب، أنه "مع ذلك نحن نريد مساعدة إيران والعمل معها، ولا نسعى إلى تغيير النظام فيها".

انتهى.ص.هـ.ح.

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