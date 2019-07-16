مقتل ارهابيين اثنين بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في نينوى

2019/07/16 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ارهابيان اثنان بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في نينوى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني انه :” وفق معلومات قيادة عمليات نينوى نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية اسفرت عن مقتل ارهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى”./انتهى

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