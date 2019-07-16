رئيس اتحاد الكرة يرفع دعوى قضائية ضد مدرب دولي

2019/07/16 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رفع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، دعوى قضائية ضد المدرب الدولي هادي مطنش بعد تصريحات الاخير في احد البرامج التلفزيونية.وقال مصدر مقرب من مطنش في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر رفع دعوى قضائية ضد المدرب هادي مطنش”.واوضح أن “مطنش صرح في احد البرامج […]

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