2019/07/16 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد الحريق الذي اندلع في بناية غربي بغداد بمشاركة 12 فرقة.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “بمشاركة 12 فرقة الدفاع المدني وباشراف مباشر من قبل مديرها تخمد حادث حريق اندلع داخل مبنى قيد الانشاء ليلتهم عدد من المحال التجارية القريبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: 12 فرقة تخمد حريق قرب مول الحارثية ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: 12 فرقة تخمد حريق قرب مول الحارثية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).