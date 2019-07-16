2019/07/16 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف جوي للتحالف الدولي يسفر عن قتل ارهابيين اثنين في نينوى

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