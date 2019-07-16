2019/07/16 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط والميزانية وكركوك تأتي في مقدمتها السليمانية ـ عباس كاريزي: تحمل زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بوادر ايجابيةن سيما بعد اعلانه في اول خطاب له بعد تسلمه رئاسة حكومة الاقليم تمسكه بمعالجة الخلافات العالقة مع بغداد وفقا للدستور، وتخليه عن مساعي الاستقلال، عادا الاستفتاء صفحة ماضية طوتها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة اقليم كردستان تعتزم الوصول الى حلول مستدامة للمشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة اقليم كردستان تعتزم الوصول الى حلول مستدامة للمشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).