اليوم..شركتا غاز الجنوب وهنويل الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم لاستثمار غاز ارطاوي

2019/07/16 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: توقع شركتا غاز الجنوب وهنويل الأمريكية اليوم مذكرة تفاهم لاستثمار غاز حقل ارطاوي جنوبي البلاد، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد للصباح الجديد امس، ان هذه المذكرة التي ستتحول لاحقاً الى عقد تهدف الى استثمار الغاز من 5 حقول نفطية ، وتاتي ضمن ...

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