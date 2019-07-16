ميناء البصرة النفطي يعاود العمل وحريقه ناجم عن تماس كهربائي

2019/07/16 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أعلنت شركة نفط البصرة، امس الثلاثاء، إعادة الحالة التشغيلية للميناء الذي تعرض للحريق بشكل كامل، مؤكدة أنه لا توجد توقفات في الارصفة التصديرية والمنصات العائمة.وقالت الشركة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في الساعة 5:00 فجر هذا اليوم حصل حريق في أحد طوابق بناية سكن العاملين في ميناء البصرة ...

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