2019/07/16 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل معالي وزير التربية وكالة جاءت الزيارة بمعية الفنان الكبير قاسم الملاك والفنان جبار المشهداني المستشار الاعلامي للنقابة.تباحث الاثنان حول تفعيل محاور اساسية بين الفنون والتعليم والتربية ومن أبرز هذه المحاور تقدمت النقابة بمقترح تأسيس اعدادية فنون للطالب العراقي ولاقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم وبالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين تقرر تكريم الطلبة الأوائل في كليات الفنون الجميلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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