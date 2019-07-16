عادل احمد - محافظ كركوك الجديد والصراعات القومية!

2019/07/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد وأخيرا اتفقت الأحزاب القومية الكوردية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على تعيين (طيب جبار) محافظا لمحافظة كركوك.يأتي هذا الاتفاق بعد الأزمة الطويلة بين الأحزاب القومية الكوردية وصراعاتها مع البعض والتي ظهرت بشكل بين في كركوك.وصاحبت هذا التعيين احتجاجات وتظاهرات بين القوميين العرب والتركمان تطالب ان لا يكون لهم محافظا منصبا لقومية كوردية وأكثرها جليا كان تظاهرة القوميين ......

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