2019/07/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل الإلحاد عقيدة كما الدين عقيدة ، ويحق لكل انسان ان يعتنق اي دين وان يكون متدينا بنفس المستوى يحق لاي انسان ان يصبح ملحدا.بيد ان هذه المعادلة بالمساواة بين الملحد والمتدين لا تروق لا رجال الدين ولا الاحزاب الاسلامية بالتحديد.لان الأحزاب المسيحية في الغرب مثل الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في المانيا على سبيل المثال قبلت بهذه المعادلة على مضض و لذلك ليس لديها مشكلة مع الالحاد والملحدين، فالحر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير عادل - الرعب من - ظاهرة الالحاد-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير عادل - الرعب من - ظاهرة الالحاد-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).