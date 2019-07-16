الاعلام الأمني: مقتل ارهابيين اثنين بضربة جوية في نينوى

2019/07/16 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مقتل ارهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى، في ضربة جوية.وقالت الخلية في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ إنه “وفق معلومات قيادة عمليات نينوى نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية اسفرت عن قتل ارهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى”.

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