التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد موقع لداعش في نينوى

2019/07/16 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية ضد موقع لعناصر داعش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز انه "وفق معلومات قيادة عمليات نينوى، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية اسفرت عن قتل ارهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى".

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